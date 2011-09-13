«Наша Україна» робить висновок, що Литвин виконує волю Банкової

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ заявляє, що партія «Наша Україна» підтримує рішення Комітету опору диктатурі відправити голову ВР Володимира ЛИТВИНА у відставку і засуджує його дії під час ухвалення антинародних пенсійної та податкової реформ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«В.ЛИТВИН став звичайним виконавцем волі Банкової. Його присутність на посаді спікера парламенту – маріонеткова», - наголосив В. В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За його словами, зокрема, приводом для таких висновків є ситуація навколо законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», який є черговою спробою влади непомітно легалізувати механізм обмеження та скасування соціальних гарантій для людей. Так, проект закону прямо порушує Конституцію, згідно з якою не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.

За словами депутата, законопроект передбачає зміни до 17 діючих законів України, які дають можливість уряду в будь-який момент позбавити пільг 16 категорій громадян. Під приводом того, що в бюджеті начебто немає коштів, уряд зможе скасовувати і знижувати існуючі пільги для шахтарів, медиків, учителів, працівників фармацевтичної галузі, чорнобильців, ветеранів, інвалідів і дітей війни, учасників бойових дій і багатьох інших.

«Наша Україна» засуджує спроби В.ЛИТВИНА провести ухвалення цього законопроекту із порушенням регламенту та без погодження з профільним парламентським комітетом», - заявив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.