БЮТ залишив сесійну залу Київради

В Київраді фракції ««БЮТ-Батьківщина» та «УДАР Віталія КЛИЧКА» відмовились голосувати з питань порядку денного сьогоднішньої сесії, заявляючи, що винесені проекти не підготовлені згідно з регламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяна МЕЛІХОВА та заступник голови фракції «Удар Віталія КЛИЧКА» Наталія НОВАК.

Перед цими виступами фракція БЮТ намагалася внести в порядок денний два питання: це направлення заяви депутатів Київради до керівництва країни щодо політичних репресій в Україні і заслуховування інформації голови КМДА Олександра ПОПОВА з приводу «заборони» 24 серпня акцій, що проводила опозиція.

Водночас депутати міськради не підтримали цю пропозицію.

БЮТ, враховуючи це, а також заявивши, що сесія не підготовлена з економічних питань, прийняли рішення залишити сесійну залу і не брати участі в подальшій сьогоднішній роботі Київради.

При цьому, Н.НОВАК у своїй заяві від фракції наголосила, що депутати не отримали повністю всі необхідні документи проектів рішень і навіть з тими, що були роздані, депутати не встигли ознайомитись, бо матеріали вони отримали частково вчора ввечері і частково сьогодні перед засіданням Київради. Н.НОВАК підкреслила, що більшість проектів – це регуляторні акти, які потребують детального вивчення. Більш того, за її словами, до 29 вересня приймаються пропозиції від громадськості щодо регуляторних актів, які планується розглянути сьогодні на Київраді.

Н.НОВАК заявила, що не витримуються законодавчі норми і навіть через те, що проекти рішень не пройшли профільну комісію Київради з питань торгівлі та підприємництва. У зв’язку із зазначеним, повідомила Н.НОВАК, фракція «УДАР» готова голосувати лише за 5 з 18 винесених на сьогоднішню сесію проектів рішень, а саме щодо тих, які розглянуті згідно з регламентом.

Також слово взяв представник фракції БЮТ Олег МЄДВЄДЄВ, який звернувся до секретаря Київради Галини ГЕРЕГИ з тим, щоб вона розповіла про ситуацію, що сталася днями в офісі «Епіцентру». «Депутатам Київради було б цікаво заслухати інформацію з огляду на ту роль, яку компанія «Епіцентр» відіграє в наповненні бюджету Києва і зрозуміти, що відбувається… Така ситуація, можливо, спрямована на те, щоб вплинути на вашу позицію, як секретаря Київради? Бо в багатьох питаннях ви займаєте доволі принципову позицію», - сказав О.МЄДВЄДЄВ Г.ГЕРЕЗІ. За його словами, Київрада готова підтримати секретаря, якщо вона цього потребує. «Мені здається, що, можливо, ми зараз маємо ситуацію, коли ви, насамперед, як секретар Київради, потребуєте певної, хоча б моральної, підтримки з боку депутатського корпусу в тому сенсі, щоб ми гарантували зі свого боку вам можливість для виконання вами обов’язків секретаря Київради… В мене особисто таке враження, що ви не повинні з кимсь ділитися бізнесом, який створювали з нуля», - сказав представник БЮТ. Але після нього слово взяв керівник фракції «Народна Партія» Валерій МОШЕНСЬКИЙ, який попросив депутатів не політизувати роботу Київради. На що Г.ГЕРЕГА відреагувала: «Слушна пропозиція». Депутати повернулись до питань порядку денного. Г.ГЕРЕГА оголосила перерву на півгодини для внесення змін в систему голосування «Рада» у зв’язку з входженням Романа ШТЕЙНАСА у фракцію «Спортивний Київ». Під час цієї перерви представники БЮТ заявили, що вони залишають сесійну залу і сьогодні до неї не повернуться.

Фракція БЮТ Київради налічує 10 депутатів, «УДАР Віталія КЛИЧКА» - 12 депутатів.