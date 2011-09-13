Хара шукає захисту від «наклепів» у Печерському суді

Федерація профспілок України звернулася у Печерський районний суд Києва з позовними заявами про визнання недостовірними відомостей, оприлюднених народним депутатом Михайлом ВОЛИНЦЕМ, екс-головою Фонду державного майна України Валентиною СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, генеральним секретарем Національної конфедерації профспілок України Петром ПЕТРИЧЕНКОМ щодо ФПУ.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі ФПУ, приводом для судового позову стали надруковані в одному із журналів 5 вересня поряд із інтерв’ю голови ФПУ Василя ХАРИ коментарі вищезгаданих осіб щодо діяльності федерації, які “містять відверті наклепницькі, голослівні твердження образливого характеру, які завдають непоправної шкоди іміджу та діловій репутації Федерації профспілок України як найчисленнішому профспілковому об’єднанню, та його керівнику”.

Федерація профспілок України, зокрема, просить суд визнати недостовірною інформацію, поширену М.ВОЛИНЦЕМ, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО та П.ПЕТРИЧЕНКО.

Також ФПУ просить зобов’язати журнал повідомити про те, що звинувачення на адресу федерації та В.ХАРИ не відповідають дійсності.