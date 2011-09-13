У МЗС спростовують інформацію про ультиматум Януковича
Щодо відставки Грищенка
|Олександр ДИКУСАРОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу.
«Для того, щоб зробити інформаційне повідомлення, яке не тільки буде мати резонанс, а ще й підтвердження, то треба використовувати щонайменше 2-3 перевірених джерела», - сказав він.
Щодо європейських прагнень України О.ДИКУСАРОВ зазначив, що для МЗС України завданням номер один є укладення угоди про асоціацію.
За його словами, безпрецедентно динамічний діалог, який зараз ведеться на європейському напрямку, свідчить про те, що Україна успішно рухається до завершення переговорів з європейськими партнерами по угоді про асоціацію.
«Ця робота ведеться дуже активно, і ми докладаємо зусиль для того, щоб це стало реальністю», - сказав О.ДИКУСАРОВ.
Щодо медійної роботи, то, за словами О.ДИКУСАРОВА, МЗС завжди приділяло велику увагу роботі із закордонними ЗМІ, у тому числі європейськими.
«Ми вважаємо їх відкритими, об’єктивними, незаангажованими, які можуть висвітлювати роботу міністерства і керівництва міністерства у незаангажованому вигляді, доносити наші думки до європейської спільноти не викривляючи реальності», - додав він.
Як відомо, газета «Коммерант-Украина» (№ 143 від 13 вересня) з посиланням на свої джерела в МЗС написала, що Міністерство закордонних справ одержало жорстку вказівку керівництва країни будь-що добитися завершення переговорів і парафування договору про асоціацію між Україною і ЄС цього року.
"На одній із зустрічей Віктор ЯНУКОВИЧ попередив міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА: якщо до Нового року договору не буде, ГРИЩЕНКО піде у відставку. Отже МЗС мотивований", - сказало виданню поінформоване джерело в Адміністрації Президен