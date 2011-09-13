ПР не лякають «партії ліліпутів» і можливість шантажу у ВР?

Партія регіонів не зацікавлена у підвищенні прохідного бар’єру на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна заявив народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ.

«Партія регіонів не зацікавлена у піднятті прохідного бар’єру», - сказав він.

Тим не менше, за словами депутата, існує небезпека приходу у парламент «партій ліліпутів», які після отримання мандатів займуться «політичним шантажем».

Водночас М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що автори змін до виборчого законодавства очікують рішення Венеціанської комісії. Тим не менш, він висловив упевненість у тому, що новий виборчий принцип, який пропонується за формулою «50 на 50», буде втілений.

На уточнююче запитання, чи варто очікувати ухвалення нового виборчого закону до 28 жовтня, М.ЛУЦЬКИЙ відповів: «Так, так, абсолютно точно».

При цьому він скептично поставився до обрання народних депутатів за відкритими списками, оскільки, на думку М.ЛУЦЬКОГО, у такому випадку країна житиме у ситуації постійних судових оскаржень результатів виборів.