Національне радіо має «відповідь Чемберлену»

Національна радіокомпанія України звернулася до Рахункової палати з проханням пояснити природу озвучених цифр неефективного використання коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НРКУ.

Як сказав генеральний директор НРКУ Тарас АВРАХОВ, «оприлюднена інформація про нібито 25 мільйонів неефективно витрачених коштів буквально спантеличила, оскільки на час підписання висновків за матеріалами перевірки означена цифра не звучала. Акурат перед колегією Рахункової палати, на якій заслуховували НРКУ, ми те щастя побачили. У відповідь на наше здивування нам пояснили, що мовляв, тільки на утримання музичних колективів витрачено понад 10 мільйонів за півтора року. А це нестатутна діяльність. І ще принагідно згадали низку таких «статутних» чи державноорганізаційних проблем».

Т.АВРАХОВ зазначив: «Зрозуміло, що ніхто і ніщо не є досконалим але, на нашу думку, діяльність НРКУ, котра виконує важливу державну місію не тільки інформування але й розбудови громадянського суспільства заслуговує на коректніші коментарі. З акцентом, чи належить до компетенції НРКУ те чи інше питання».

Приміром, говорить гендиректор НРКУ, «Рахункова палата як постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй, не наголошує на особливих правовідносинах між парламентом та НРКУ. Національна радіокомпанія на разі надає Верховній Раді послуги за відсутності договірних умов. Тобто, НРКУ виконує постанову Верховної Ради щодо здійснення трансляції парламентських засідань, а парламентське управління справами ту ж таку постанову не виконує і згаданий в постанові договір не підписує».

За його словами, «зауваження щодо мереж поширення навіть коментувати не випадає: 20 відсотків ФМ-покриття для трьох каналів Українського радіо - наслідок послідовної позиції Національної ради з телебачення і радіомовлення. Десь там і відповідь на запитання, чому обмеженою є можливість держави спілкуватися з українською громадою, можливість пояснити свою позицію і в питаннях внутрішніх, і в питаннях зовнішніх. Як і відповідь на запитання, чому зовнішнє домінування унеможливлює формування національних смислів».

«Стосовно ж твердження про «управлінські рішення, які не сприяють реалізації державної інформаційної політики», зазначу лишень, що TNS фіксує першу позицію в рейтингу Першого каналу в аудиторії 35+. І цей результат досягається значною мірою всупереч, а не завдяки», - йдеться в коментарі Т.АВРАХОВА.

Довідка УНІАН. 12 вересня ц. р. Рахункова палата України заявила про неефективність управлінських рішень Національних теле- та радіокомпаній України щодо реалізації державної інформаційної політики в галузі телерадіомовлення. Як засвідчила перевірка Рахункової палати, упродовж 2010 та І півріччя 2011 років НРКУ неефективно і з порушеннями бюджетного та чинного законодавства витратила близько 25 млн. грн., НТКУ - понад 24 млн. грн.

«Телерадіокомпанії використовують бюджетні кошти, спрямовані на виконання державного замовлення, практично лише на утримання, що не сприяє їхній зацікавленості у створенні якісного та конкурентоспроможного продукту на інформаційному ринку, пошуку можливостей для надходження доходів від телерадіовиробництва», - йдеться в повідомленні прес-служби РПУ.

Також Рахункова палата розкритикувала Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яка не забезпечує НРКУ необхідним радіочастотним ресурсом для мовлення в FM-діапазоні, повідомляє "Телекритика".

«Із 16 млн. радіоточок, що функціонували на початку 1990-х років, на сьогодні залишилось близько 2,5 млн, у прикордонній місцевості населення практично позбавлене можливості слухати державні програми. Проте Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не забезпечує НРКУ необхідним радіочастотним ресурсом для мовлення в FM-діапазоні на всій території України, що могло б у 6 разів зменшити витрати на поширення програм. НРКУ має частоти в FM-діапазоні лише у трьох обласних центрах і невеликих населених пунктах чотирьох регіонів, тоді як низка комерційних станцій мають ліцензії Нацради на право мовлення у цьому діапазоні практично у всіх обласних центрах та великих містах», - йдеться у повідомленні РПУ.