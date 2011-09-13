ЗМІ: у Лівії розстріляли 11 українців. МЗС перевіряє інформацію

МЗС України перевіряє інформацію, розповсюджену однією із хорватських газет, про вбивство у Лівії 11 українців.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Раніше ТСН з посиланням на хорватські ЗМІ повідомила, що в лівійському місті Місрата були нібито розстріляні 11 громадян України.

Всього, пише видання, в Місраті було захоплено 85 найманців. За інформацією ЗМІ, серед 85 загиблих найманців 9 були громадянами Хорватії, 12 сербів, 11 українців і 10 колумбійців.

Раніше Дікусаров заявив, що ситуація із затриманими в Лівії українськими фахівцями поки не змінилася, але вони змогли поспілкуватися з рідними.

"Робота ведеться і ведеться дуже активно, не тільки в Києві, і не тільки в Тріполі, але в тому числі і в європейських столицях для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Поки ситуація незмінна в самій Лівії, 19 і троє громадян України так і знаходяться під домашнім арештом", - сказав Дікусаров.

Нагадаємо, 9 вересня МЗС втретє викликало посла Лівії для того, щоб одержати роз`яснення щодо ситуації із затриманими українцями. Однак останній не зміг назвати перспективи звільнення українців, посилаючись на плутанину через реформування лівійських державних органів влади.

21 серпня Національна перехідна рада Лівії затримала 22 громадян України за підозрою в співробітництві з військами колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі. За даними МЗС, всі вони - інженери й будівельники в нафтогазовій сфері. 1 вересня Україна визнала Національну перехідну раду Лівії.