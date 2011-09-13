Австрійські письменники відхрестилися від книги Януковича

"Об’єднання письменників і письменниць Австрії" (IG Autorinnen Autoren) не надаватиме інформаційну підтримку книзі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine", яка була видана у австрійському видавництві Mandelbaum.

Про це йдеться у заяві керівника організації Ґерхарда РУЇСА, повідомляє "Українська правда".

У листі зазначається, що IG Autorinnen Autoren "не надаватиме своєї презентаційної платформи книзі В.ЯНУКОВИЧА ні при її презентації у Франкфурті, ні на книжковому ярмарку у Відні, ні на Ляйпцигському книжковому ярмарку наступного року, ні у своєму каталозі книжкових новинок".

Організація розцінює появу книги В.ЯНУКОВИЧА не як звичайну практику видавництва, "оскільки воно дотепер так і не запропонувало її в електронних торговельних мережах, що зазвичай давно мало бути зроблено".

"Окрім того, видавництво повинно розібратися із закидами у плагіаті, які лунають на адресу автора або його "літературного раба" з університетських кіл в Україні", - йдеться у заяві організації.

Автор листа нагадує, що В.ЯНУКОВИЧ перетворив Україну на "державу з напівдиктаторським режимом", у якій опозиціонери сидять за ґратами, а незалежна преса зазнає утисків.

"За оцінками опозиції, цей твір служить не тільки прикрашуванню політики ЯНУКОВИЧА, а й зняттю з нього звинувачень, оскільки видано її не у "прирученому" українському видавництві, а у австрійському, відомому своїми активними виступами на підтримку демократії та прав людини", - вважають у IG Autorinnen Autoren.

"Опублікування книги Президента В.ЯНУКОВИЧА, яка змогла вийти в австрійському видавництві, набуде найближчим часом широкого міжнародного поширення й Австрія може у такий спосіб потрапити у недвозначний зв’язок з політикою В.ЯНУКОВИЧА", - пояснює Ґ.РУЇС причини відмови IG Autorinnen Autoren Австрії брати участь в інформаційній підтримці нової книжки.

За словами Ґ.РУЇСА, офіційна заява IG Autorinnen Autoren щодо книги В.ЯНУКОВИЧА буде розміщена у Autoren Solidaritet – журналі організації, який виходить тричі на рік.

IG Autorinnen Autoren є впливовим у Австрії письменницьким об’єднанням.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня “Українська правда” поінформувала, що книга В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" «містить численний дослівний передрук інших авторів без будь-якого посилання на першоджерела».

«Книжка є плагіатом, де за підписом Президента видано не тільки чужі ідеї, а скомпільовано цілі абзаци з текстів, які раніше виходили за підписом різних осіб, – від опозиціонера Тараса СТЕЦЬКІВА до одіозного журналіста В’ячеслава ПІХОВШЕКА й заарештованого чиновника Василя ВОЛГИ», - писала «Українська правда».

Книга вийшла друком в австрійському видавництві «Mandelbaum verlag».

Радник Президента Ганна ГЕРМАН назвала брехнею інформацію про те, що ця книжка є плагіатом.

«Твердження про те, що Президент платив за свою книжку видавництву «Mandelbaum verlag», - це абсолютна неправда. Це комерційний проект декількох видавництв... В основу книги лягли, з того, що я читала, а я знаю президентські тексти, бо я працюю з Президентом дуже давно, його статті, його роздуми, його виступи в різні роки, які він робив і які опубліковані в його попередніх книжках. Можливо, хтось з політиків колись і використовував якісь думки з книжок В.ЯНУКОВИЧА. Це просто смішно - звинувачувати Президента, що він використовує якісь тексти СТЕЦЬКІВА чи ВОЛГИ”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона відзначила, що інформація про плагіат книжки В.ЯНУКОВИЧА є спробою очорнити дії Президента. На думку радника глави держави, видання, яке розповсюдило цю інформацію, “все, що робить Президент, все обливає брудом”.

Пізніше автор англійського перекладу книги Костянтин ВАСИЛЬКЕВИЧ заявив, що автор цитував самого себе, і тому він видалив посилання на першоджерела.