У ПР думають, що угода про асоціацію з ЄС буде попри протести опозиції

Європейці вже визначилися з позицією відносно України і підпишуть угоду про асоціацію, незважаючи на заклики опозиційних політиків її не підписувати. І головна причина полягає в тому, що євроінтеграція - не для політиків, а для простих громадян. Таку думку у коментарі Українським національним новинам висловив народний депутат з фракції Партії регіонів, перший заступник голови парламентського Комітету з питань євроінтеграції Володимир Вечерко.

Крім того, парламентарій наголосив, що ті опозиційні політики, які зараз звертаються до ЄС з заявами про неможливість підписання угоди про асоціацію з Україною через політичні репресії, раніше наполягали на необхідності євроінтеграції незалежно від того, хто при владі в Україні.

"Україна обрала шлях до європейського співтовариства, європейський вектор", - зазначив політик.

Вечерко наголосив, що працював над процесом євроінтеграції, перебуваючи в опозиції.

"Я тоді був головою парламентського Комітету з євроінтеграції і ми домоглися безвізового режиму з ЄС у 50-кілометровій прикордонній зоні. Я ж не казав, що цього непотрібно, бо при владі інші політики", - наголосив народний депутат.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися інформація, що екс-віце-прем`єр Григорій Немиря і перший заступник голови "Батьківщини" Олександр Турчинов закликали ЄС заблокувати переговори з Україною про асоціацію.

Вечерко у зв`язку з цим нагадав, що Немиря перебуваючи при владі, наголошував на необхідності євроінтеграції України та якнайшвидшому підписанні угоди про асоціацію.

"У нас була спільна платформа - євроінтеграційна. Ми разом проводили переговори та зустрічі з представниками ЄС і не зважали на те, що хтось з нас - влада, а хтось - опозиція", - підкреслив народний депутат.

Сьогоднішні заяви опозиціонерів народний депутат називає "бурею в стакані" та впевнений, що в ЄС на них не зважатимуть.

"Угоду про асоціацію буде підписано до кінця цього року", - заявив народний депутат.