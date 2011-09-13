Меню Верховної Ради: салати по 3 грн і биточки – по 12 (фото)

Народний депутат від НУ-НС Володимир Ар`єв на своїй сторінці в Facebook оприлюднив меню їдальні парламенту. Про це пише газета "Сегодня".

«Соціалізм для апарату Верховної Ради – депутати сюди рідко заходять. Поцікавлюся принципами такого пільгового ціноутворення», - такий коментар залишив Ар`єв під фотографією меню, пише Facenews.

Згідно з меню, на обід депутатові Верховної Ради дають домашню солянку, любительський салат і натуральний шніцель з картоплею. Це все обійдеться слузі народу в 30 грн. 46 коп. Крім цього можна поласувати десертом: узяти компот за 3 грн. 10 коп і сирники за 11 грн. 66 коп.