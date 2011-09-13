Герман зичить Тимошенко знайти вихід із ситуації

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН розраховує, що екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знайде вихід "із своєї ситуації", залишиться в опозиції та братиме участь у парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Я сильно зичу Юлії ТИМОШЕНКО, як людині, яка є сильною опозицією, знайти такий вихід із ситуації, в яку вона потрапила, щоб вона залишилася активно в опозиції і мала можливість брати участь у парламентських виборах", - сказала Г.ГЕРМАН.

Радник Президента підкреслила, що для ефективного розвитку країни повинна бути сильна опозиція. "Лише сильна опозиція є гарантією того, що буде дотриманий баланс інтересів і баланс прав, і демократичний баланс. У державі, в якій немає сильної опозиції, є великі загрози зростання авторитарних настроїв. Це у будь-якій державі, де нема сильної опозиції. Тому як влада, яка є демократичною, ми зацікавлені у тому, щоб опозиція була в Україні сильною", - наголосила Г.ГЕРМАН.