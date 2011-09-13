Суддя чекає листів із СІЗО - чому Луценка не перевозять до лікарні

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина звернулася до судді Печерського районного суду м. Києва Сергія ВОВКА із проханням про надання дозволу Печерського суду на термінову кваліфіковану медичну допомогу за межами СІЗО її чоловіку, стан якого щодня погіршується.

Про це повідомила сама Ірина ЛУЦЕНКО після відвідання Печерського суду та Лук’янівського СІЗО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Народної самооборони”, у відповідь С.ВОВК повідомив, що надасть такий дозвіл лише після відповідного листа від керівництва СІЗО №13, де перебуває Ю.ЛУЦЕНКО.

І.ЛУЦЕНКО та народний депутат Юрій ГРИМЧАК відразу ж звернулися до в.о. начальника Лук’янівського СІЗО Є.ДОМБРОВСЬКОГО з проханням про термінове надання такого листа на адресу Печерського районного суду.

Дружина екс-міністра нагадала, що комісія фахівців від МОЗу, яка оглядала її чоловіка 7 вересня у межах СІЗО, рекомендувала керівництву СІЗО та начальнику медчастини провести термінове обстеження екс-міністра в лікарні швидкої допомоги із використанням того ж медичного обладнання і з залученням тих же лікарів, які проводили обстеження раніше. За наслідками попереднього обстеження 30 серпня екс-міністру був встановлений діагноз: цироз печінки (криптогенний), з явищем портальної гіпертензії і варикозом вен стравоходу.

Однак, не надавши такого листа, Є.ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив, що керівництво СІЗО направило на Міністерство охорони здоров’я запит про перелік відповідних медичних закладів, де можна було б провести обстеження Ю.ЛУЦЕНКА.

І.ЛУЦЕНКО сподівається, що через тиждень після проведення обстеження у слідчому ізоляторі її чоловіка, МОЗ пришвидшить дану відповідь, і, відповідно, лист від керівництва СІЗО вже завтра потрапить до Печерського районного суду.

«Кожний день зволікання ставить під загрозу не тільки здоров’я, а й життя мого чоловіка. А воно зараз – в руках судді, керівництва СІЗО та Мінздраву», - сказала І.ЛУЦЕНКО.