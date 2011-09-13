Діти постраждалих шахтарів безкоштовно відпочинуть у Греції

Компанія Aldemar висловила готовність прийняти в готелі Olympian Village дітей з родин, які постраждали від вибухів на шахтах Луганського і Донецького регіонів Східної України, де загинуло 32 особи. Як повідомили УНІАН у компанії Aldemar, це “надасть психологічну підтримку дітям загиблих”.

«Те, що ми як компанія можемо зробити свій внесок у підтримку дітей і сімей постраждалих, є великою честю для нас, - сказав генеральний директор компанії Aldemar і почесний консул України на Пелопоннесі Александрос АНГЕЛОПУЛОС. - Наші надії і побажання дітям – аби вони могли стати на ноги й продовжити свій життєвий шлях, який завжди є непередбачуваним і сповненим не лише випробувань, а й радісних подій».

У свою чергу, у Посольстві України в Греції повідомили, що це була ініціатива українського посла Володимира ШКУРОВА, і відзначили “підтримку греків у цій справі, засновану на традиційній дружбі народів Греції та України”. За даними посольства, безкоштовний переліт для дітей забезпечить авіакомпанія Sky Wings Airlines.