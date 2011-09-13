Венеціанська комісія дала попередні висновки щодо закону про вибори

Сьогодні Міністерство юстиції отримало попередній неофіційний висновок Венеціанської комісії щодо проекту Закону «Про вибори народних депутатів України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’сту, за словами міністра юстиції, голови робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори при Президентові України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, висновок ґрунтується на коментарях до законопроекту, наданих двома членами Венеціанської комісії – Айварсом ЕНДЗІНСОМ (Aivars Endzins, Латвія) та Срджаном ДАРМАНОВИЧЕМ (Srdjan Darmanovic, Чорногорія), а також правовим експертом ОБСЄ - Доном БІССОНОМ (Don Bisson).

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що сьогодні ж Міністерство юстиції розпочало роботу з аналізу попереднього висновку комісії.

Як зауважив міністр, виходячи з практики, очікується, що офіційний висновок буде дуже близький за змістом до попереднього документу, переданого в Україну Венеціанською комісією.

Як відомо, Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори було створено указом Президента України 2 листопада 2010 року. Глава держави доручив привести законодавство про вибори у відповідність до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів.

До участі у Робочій групі було запрошено представників усіх депутатських фракцій Верховної Ради, позафракційних народних депутатів, представників міжнародних та вітчизняних неурядових організацій. Участь у Робочій групі взяли також близько двох десятків іноземних експертів.

На підставі пропозицій, запропонованих членами Робочої групи та підтриманими Президентом України, написання тексту проекту закону здійснювало Міністерство юстиції України.

Законопроект пройшов обговорення з представниками політпартій, громадських організацій, що беруть участь у спостереженнях за виборчими кампаніями, а також міжнародними організаціями та іншими зацікавленими об’єднаннями громадян.

З текстом проекту закону можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції у рубриці «Обговорюємо законопроекти».