В Європарламенті не змогли домовитися, що робити з Україною і Тимошенко
Розгляд резолюції відклали до 16 листопада
Комітет із міжнародних справ Європарламенту переніс розгляд резолюції щодо переговорів між Україною та Європейським Союзом про угоду про асоціацію на 16 листопада.
Як пише газета «Комерсант-Украина», в понеділок пізно ввечері в Страсбурзі відбулося засідання комітету з міжнародних справ Європейського парламенту (ЄП), який обговорив перспективи завершення переговорів із Україною щодо угоди про асоціацію. Формально комітет не ухвалював ніякого рішення – відбулися вільні дебати. Дискусія підтвердила, що в ЄП немає єдиної думки про те, як повинен діяти Брюссель. Ряд депутатів, які представляють групу Європейської народної партії, заявили про неприпустимість підписання угоди з Києвом в умовах, коли в Україні фіксуються грубі порушення демократичних принципів, тоді як їхні колеги з інших фракцій наполягали на швидкому підписанні договору.
На сайті Європарламенту доступна чорнова редакція резолюції, зареєстрована ще в липні. Цей варіант документа, як пише видання, дуже вигідний українській владі – в ньому немає згадок про зміну запобіжного заходу стосовно екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, є фрази про безумовне право України стати членом Євросоюзу, а також про те, що ЄС повинен скасувати візові збори для українців і надати Києву чіткішу перспективу скасування візового режиму. Головна ж ідея документа – ЄП звертається до Єврокомісії, Ради міністрів ЄС і Служби зовнішньополітичної діяльності ЄС із вимогою "зробити все необхідне для досягнення домовленості щодо угоди між ЄС і Україною не пізніше кінця 2011 року".
«Коммерсант» нагадує, що раніше передбачалося, що резолюцію щодо України має бути прийнято наступного пленарного тижня – 26-29 вересня, було встановлено крайній термін для надання депутатами поправок до тексту – 21 вересня. Проте у понеділок увечері члени комітету за ініціативою ЄНП скасували цей термін. "Дедлайн буде продовжено. Адже ми живемо не в політичному вакуумі, й рішення ЄП, безумовно, повинне залежати від рішення суду у справі ТИМОШЕНКО. Тому ми дочекаємося рішення суду й після цього продовжимо обговорення", – сказав газеті депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група ЄНП, Німеччина).
За інформацією газети, у понеділок було досягнуто домовленість про те, що резолюцію буде винесено на голосування в ЄП лише 16 листопада, проте в цьому випадку ЄНП буде складно заблокувати переговори України та Євросоюзу щодо угоди про асоціації, які на той час будуть де-факто завершені.
М.ГАЛЕР у розмові з «Коммерсантом» визнав, що його політична група має намір запропонувати окреме рішення у справі Ю.ТИМОШЕНКО, в якому буде описано санкції щодо України. "Якщо на початку жовтня з`явиться рішення Печерського суду у справі ТИМОШЕНКО, ми наполягатимемо на негайному розгляді ще однієї резолюції", – заявив євродепутат.
На сьогоднішній день ЄНП не вдалося знайти більшість голосів на підтримку своєї ініціативи, запевнив газету співрозмовник в апараті Європарламенту.
У МЗС України також упевнені, що зусилля ЄНП не увінчаються успіхом.
Директор Департаменту політики та безпеки МЗС Василь ФІЛІПЧУК 13 вересня запевнив журналістів, що переговори про асоціацію в будь-якому випадку буде завершено до кінця року. "Ми сподіваємося, що в жовтні в ході візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя буде досягнуто політичний компроміс із тих питань, які не буде вирішено на експертному рівні, і в результаті глава Української держави і керівництво ЄС оголосять про завершення переговорів. Парафування угоди планується в грудні в Києві під час саміту Україна–ЄС", – заявив В.ФІЛІПЧУК.