В Європарламенті не змогли домовитися, що робити з Україною і Тимошенко

Комітет із міжнародних справ Європарламенту переніс розгляд резолюції щодо переговорів між Україною та Європейським Союзом про угоду про асоціацію на 16 листопада.

Як пише газета «Комерсант-Украина», в понеділок пізно ввечері в Страсбурзі відбулося засідання комітету з міжнародних справ Європейського парламенту (ЄП), який обговорив перспективи завершення переговорів із Україною щодо угоди про асоціацію. Формально комітет не ухвалював ніякого рішення – відбулися вільні дебати. Дискусія підтвердила, що в ЄП немає єдиної думки про те, як повинен діяти Брюссель. Ряд депутатів, які представляють групу Європейської народної партії, заявили про неприпустимість підписання угоди з Києвом в умовах, коли в Україні фіксуються грубі порушення демократичних принципів, тоді як їхні колеги з інших фракцій наполягали на швидкому підписанні договору.

На сайті Європарламенту доступна чорнова редакція резолюції, зареєстрована ще в липні. Цей варіант документа, як пише видання, дуже вигідний українській владі – в ньому немає згадок про зміну запобіжного заходу стосовно екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, є фрази про безумовне право України стати членом Євросоюзу, а також про те, що ЄС повинен скасувати візові збори для українців і надати Києву чіткішу перспективу скасування візового режиму. Головна ж ідея документа – ЄП звертається до Єврокомісії, Ради міністрів ЄС і Служби зовнішньополітичної діяльності ЄС із вимогою "зробити все необхідне для досягнення домовленості щодо угоди між ЄС і Україною не пізніше кінця 2011 року".

«Коммерсант» нагадує, що раніше передбачалося, що резолюцію щодо України має бути прийнято наступного пленарного тижня – 26-29 вересня, було встановлено крайній термін для надання депутатами поправок до тексту – 21 вересня. Проте у понеділок увечері члени комітету за ініціативою ЄНП скасували цей термін. "Дедлайн буде продовжено. Адже ми живемо не в політичному вакуумі, й рішення ЄП, безумовно, повинне залежати від рішення суду у справі ТИМОШЕНКО. Тому ми дочекаємося рішення суду й після цього продовжимо обговорення", – сказав газеті депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група ЄНП, Німеччина).

За інформацією газети, у понеділок було досягнуто домовленість про те, що резолюцію буде винесено на голосування в ЄП лише 16 листопада, проте в цьому випадку ЄНП буде складно заблокувати переговори України та Євросоюзу щодо угоди про асоціації, які на той час будуть де-факто завершені.

М.ГАЛЕР у розмові з «Коммерсантом» визнав, що його політична група має намір запропонувати окреме рішення у справі Ю.ТИМОШЕНКО, в якому буде описано санкції щодо України. "Якщо на початку жовтня з`явиться рішення Печерського суду у справі ТИМОШЕНКО, ми наполягатимемо на негайному розгляді ще однієї резолюції", – заявив євродепутат.

На сьогоднішній день ЄНП не вдалося знайти більшість голосів на підтримку своєї ініціативи, запевнив газету співрозмовник в апараті Європарламенту.

У МЗС України також упевнені, що зусилля ЄНП не увінчаються успіхом.

Директор Департаменту політики та безпеки МЗС Василь ФІЛІПЧУК 13 вересня запевнив журналістів, що переговори про асоціацію в будь-якому випадку буде завершено до кінця року. "Ми сподіваємося, що в жовтні в ході візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя буде досягнуто політичний компроміс із тих питань, які не буде вирішено на експертному рівні, і в результаті глава Української держави і керівництво ЄС оголосять про завершення переговорів. Парафування угоди планується в грудні в Києві під час саміту Україна–ЄС", – заявив В.ФІЛІПЧУК.