Генсек Ради Європи розкаже Києву про жорстку позицію щодо справи Тимошенко

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД поінформує міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА про стурбованість країн-членів Ради Європи кримінальною справою проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це Т.ЯГЛАНД заявив в ексклюзивному інтерв’юпроекту “УНІАН – Новини ЄС” напередодні свого візиту до України, запланованого на 16-17 вересня.

“Оскільки я зустрічаюся з міністром закордонних справ України завтра (14 вересня – УНІАН), а також у Києві у п’ятницю, я продовжу це обговорення з ним. Я поінформую його про стурбованість, яку я помітив у Комітеті міністрів, і яку висловили ряд країн-членів Ради Європи щодо судового процесу проти Юлії ТИМОШЕНКО”, - сказав Генсек Ради Європи.

Він зазначив, що ця стурбованість стосується можливої вибірковості правосуддя в Україні.

Крім того, Т.ЯГЛАНД зазначив, що планує передати українському міністру також очікування на чесний процес у справі екс-прем’єра.

“І все це я передам, тому що це було дуже жорстко висловлено на Комітеті міністрів”, - наголосив він.

Генсек РЄ відмовився називати країни, які висловлювали стурбованість.

Разом з тим, поінформоване джерело у Раді Європи повідомило УНІАН, що йдеться передусім про країни-члени Європейського Союзу.

*** Рада Європи – міжнародна організація, що об’єднує 47 країн Європи і опікується питаннями захисту прав людини.

З травня цього року по листопад Україна головує у Комітеті міністрів Ради Європи – головному виконавчому органі організації.