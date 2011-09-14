Зустріч з учасниками британської програми Львівського літфесту

У п’ятницю, 16 вересня, об 11:00 у книгарні «Є» (Львів, просп. Свободи 7) відбудеться зустріч з гостями і учасниками британської програми Львівського літературного фестивалю, а також презентація експериментального літературного проекту «Міські імпровізації».

У зустрічі візьмуть участь:

• шотландські поетки Кона МАКФІ та Софі КУК.

• представники львівської поетичної школи Остап СЛИВИНСЬКИЙ і Галина КРУК.

• львівський письменник Юрко ВИННИЧУК та британський автор графічних романів (коміксів) Люк ПІРСОН (Luke Pearson).

Подію організовує Британська Рада в Україні. Вхід вільний.

Четверо поетів розповідатимуть про спільну поетичну резиденцію, яка триватиме під час фестивалю, та читатимуть переклади українських віршів англійською та британських – українською.

Британець Люк ПІРСОН та українець Юрко ВИННИЧЕНКО презентують результат роботи над експериментальним проектом «Міські імпровізації» - відтворення у Львові практики міських скетчів Чарльза Діккенса. Автори представлять своє спільне бачення сучасного Львова у замальовках і текстах та поговорять про надзвичайно цікаве явище сучасної літератури – графічну новелу і роман.

Акредитовані фестивалем представники преси, що завітають на подію, отримають у подарунок книгу Малколма БРЕДБЕРІ «Британський роман нового часу», яка щойно вийшла друком у видавництві «Кальварія».

Веб-сайт мистецької програми Британської Ради в Україні: www.britishcouncil.org.ua/arts.