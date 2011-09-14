Луценка випустять із СІЗО - на обстеження

Печерським районним судом Києва 13 вересня було надано дозвіл на інструментальне дообстеження стану здоров’я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА за межами СІЗО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Рішення прийнято у рамках виконання рекомендацій комісії Міністерства охорони здоров’я України відповідно до запиту керівництва Київського слідчого ізолятора.

Проведення зазначеного дообстеження планується здійснити найближчим часом на базі одного із спеціалізованих медичних закладів охорони здоров’я Києва у складі комісії МОЗ України.