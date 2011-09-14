Волгу залишили за гратами ще на два місяці

Печерський районний суд Києва подовжив ще на два місяці термін затримання колишнього голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя ВОЛГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна повідомив його адвокат Євген СОЛОДКО.

За його словами, таким чином, відповідно до рішення суду, В.ВОЛГА перебуватиме під вартою до 19 листопада.

Разом з тим, адвокат назвав незрозумілим формулювання суду, в якому останній, приймаючи рішення, посилається на те, що В.ВОЛГА може перешкоджати встановленню істини, оскільки працює на високій державній посаді. Хоча, за словами Є.СОЛОДКА, із вказаної посади В.ВОЛГА був давно звільнений.

Адвокат висловив своє обурення діями слідчого у справі, який встановив для нього нормативи ознайомлення з матеріалами справи, в результаті чого захисник В.ВОЛГИ повинен щодня знайомитися з трьома томами справи.

«Хто, з яких підстав встановив норматив? Де у процесуальному кодексі написано, що адвокату встановлюють графік ознайомлення? Такого скотського ставлення до захисту не було навіть у Радянському Союзі», - сказав Є.СОЛОДКО.

Довідка УНІАН. В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, що обіймають відповідальні пости, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.ВОЛЗІ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила проти В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.ВОЛГА у 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг особу, яка надавала йому послуги водія та одержувала державні кошти як заробітну плату на посаді головного спеціаліста одного із відділів. Стосовно вказаних осіб порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим положенням) Кримінального кодексу України.