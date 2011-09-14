Венеціанська комісія вимагає відкрити, звідки беруться гроші на вибори

Міністерство юстиції України оприлюднило попередній висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту «Про вибори народних депутатів України», який містить ряд істотних зауважень до нього, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

Як відзначає газета, офіційна позиція Венеціанської комісії буде висловлена за підсумками візиту делегації комісії до України 22-23 вересня. Попередній висновок оприлюднений на сайті Міністерства юстиції. Зараз міністерство готує переклад українською мовою.

Згідно з попереднім висновком, низка положень законопроекту потребує удосконалень. Під час підготовки законопроекту не були враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії і ОБСЄ. Зокрема, залишаються нерозв’язаними такі питання:

- обмеження на право бути кандидатом для тих, хто осуджений за навмисний злочин, незалежно від тяжкості злочину;

- відсутність чітких критеріїв і термінів визначення меж виборчих округів;

- відсутність ясності в питанні про можливість оспорити результати виборів;

- відсутність повної інформації про джерела і суми фінансування виборчої кампанії.

Крім того, у Венеціанській комісії відзначили дуже часту зміну виборчих правил (повернення до змішаної системи, що може підірвати довіру виборців, політичних партій і громадянського суспільства. У комісії рекомендують приймати такі зміни шляхом широкого і відкритого обговорення в парламенті за участю всіх політичних сил.

Також у законопроекті не було враховано принцип, згідно з яким процедури для виборів всіх рівнів мають бути зведені до одного кодексу.

У Венеціанській комісії вважають закон дуже складним і важким для розуміння учасниками виборчого процесу і членами виборчих комісій.

У комісії відзначили і ряд позитивних новин:

- необмежений доступ ЗМІ до всіх публічних заходів, пов`язаних з виборами;

- обов`язкове навчання для голів, заступників голів і секретарів ДВК;

- виключення необмеженого права виключати членів виборчих комісій.

Як повідомлялося, законопроект «Про вибори народних депутатів України» було направлено до Венеціанської комісії 23 червня. Крім того, законопроект направлено до Міжнародного фонду виборчих систем (IFES) і Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв врахувати висновки Венеціанської комісії і ОБСЄ і навіть узяти це під свій особистий контроль.

Законопроект «Про вибори народних депутатів України» істотно змінює виборче законодавство, зокрема, вводить пропорційно-мажоритарну систему.