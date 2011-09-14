Під хатою Ющенка у Хоружівці голодує чоловік

Сумчанин Олександр ЖУРАВКА оголосив голодування біля будинку колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА в селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області.

Як повідомляє сайт «Всі Суми», О.ЖУРАВКА оголосив голодування 8 вересня через невиплачену йому заробітну плату і вихідну допомогу – 15 тис. 333,86 грн. Місце для своєї акції він обрав більш ніж символічне - якраз між хатою В.ЮЩЕНКА і побудованою на його ж гроші каплицею. О.ЖУРАВКА голодує у власному автомобілі; він тільки п`є воду і відповідає на запитання тих, хто цікавиться.

Винними у своїй біді він вважає колишнього Президента України В.ЮЩЕНКА і колишнього голову обласної партійної організації «Нашої України» Володимира САПСАЯ. О.ЖУРАВКА звертався до інстанцій з вимогою виплатити гроші, що належать йому, однак у відповідь чув: "Зараз коштів немає".