Грищенко відмовився говорити пресі, чим займається у Страсбурзі
16:43, 14 вересня 2011Політика
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В ЄП кажуть, обговорює проект доповіді
Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у Страсбурзі обговорює з представниками політичних партій Європарламенту проект доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді Європейського Союзі і Єврокомісії про угоду про асоціацію з Україною.
Про це кореспонденту УНІАН стало відомо від представників різних політичних груп Європарламенту. Сам міністр відмовився коментувати своє перебування у Страсбурзі.
Сьогодні ж у К.ГРИЩЕНКА відбулася зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛАНДОМ напередодні візиту генсека у Київ, запланованого на 16-17 вересня.
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