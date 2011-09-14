Грищенко відмовився говорити пресі, чим займається у Страсбурзі

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у Страсбурзі обговорює з представниками політичних партій Європарламенту проект доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді Європейського Союзі і Єврокомісії про угоду про асоціацію з Україною.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо від представників різних політичних груп Європарламенту. Сам міністр відмовився коментувати своє перебування у Страсбурзі.

Сьогодні ж у К.ГРИЩЕНКА відбулася зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛАНДОМ напередодні візиту генсека у Київ, запланованого на 16-17 вересня.