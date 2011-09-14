В Азарова вирішили налякати Європу та Росію: в разі чого - трубу розберуть

Україна хоче ясності від Росії і Європейського Союзу щодо перспектив використання газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, коментуючи позицію України у зв`язку з початком запуску газопроводу «Північний потік».

«Якщо Росія будує обхідні трубопроводи навколо України, Україна хоче одержати ясну відповідь: чи розраховувати на те, що Росія використовуватиме українську газотранспортну систему», - озвучив позицію прем`єра Миколи АЗАРОВА його прес-секретар.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, якщо Росія має намір відмовитися від використання України як транзитера газу до Європи, то для України утримання ГТС є нерентабельним, і її доведеться демонтувати, щоб «не витрачатися на утримання».

При цьому він підкреслив, що унікальною і важливою складовою української ГТС є підземні сховища газу, розташовані на заході України. «Саме вони забезпечують абсолютно стабільні гарантовані поставки газу до Західної Європи за будь-яких обставин», - підкреслив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Він зазначив, що у разі скорочення видобутку газу або його прокачування Україна зможе впродовж тривалого часу забезпечувати постачання газу до Європи, оскільки маршрути постачання газу в обхід України є морськими, і піддаються ще невивченим ризикам.

«У випадку, якщо Україна припиняє експлуатацію своєї ГТС, то це є дуже серйозним чинником ризику для Європи. Тому і від Європи, у свою чергу, Україна хоче дізнатися, які ж її плани щодо українського маршруту транзиту газу. У разі припинення транспортування газу українським маршрутом Західна Європа вступає в зону підвищеного енергетичного ризику», - наголосив В.ЛУК’ЯНЕНКО.