Нардеп бачить єдину «радість» в мажоритарці: знаєш, кому в очі плюнути

Народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК наголошує, що найкращою системою виборів до Верховної Ради у нинішній ситуації є відкриті партійні списки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», таку думку В.МАТЧУК висловив під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему: «Закон про вибори народних депутатів: за і проти».

За словами В.МАТЧУКА, відкриті списки дають можливість людям обирати конкретного депутата з урахуванням того, до якої політичної сили він належить. Крім того, вони зменшують залежність кандидатів від свого партійного лідера, бо не він, а самі виборці визначають, хто пройде із партійного списку.

При цьому В.МАТЧУК наголосив на тому, що встановити відкриті списки на виборах до парламенту обіцяв Віктор ЯНУКОВИЧ, коли був кандидатом у президенти. «Було би добре, якби він тепер виконав хоча би цю одну передвиборчу обіцянку. Тим більше, що для цієї обіцянки якихось додаткових коштів з бюджету виділяти не треба», - зауважив В.МАТЧУК.

Відносно законопроекту про вибори, що опублікований на сайті Міністерства юстиції, депутат зазначив, що документ має декілька величезних недоліків.

Перший з них – підвищення прохідного бар’єру для проходження у парламент, що, на думку В.МАТЧУКА, призведе до монополізації влади. Другий - встановлення мажоритарної системи виборів.

«Мажоритарка вигідна тим, хто розраховує, задіявши адмінресурс на округах, компенсувати втрату відсотків по партійних списках. Чи видно це людям в Україні? Очевидно, що також ні. Єдиним, що може людям сподобатись в мажоритарці, це те, що вони побачать кандидата і вже після виборів знатимуть, до кого персонально підійти, щоб плюнути в очі. Бо сьогодні не зовсім зрозуміло кому плювати», - заявив депутат.

В.МАТЧУК підкреслив, що обговорюваний зараз проект закону про вибори насправді є «проектом законопроекту», оскільки поки що не зареєстрований у Верховній Раді і ще може бути суттєво змінений.