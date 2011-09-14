КС не захотів вплутуватися в суперечку про дату виборів у Києві

Конституційний Суд України відмовився відкрити провадження у справі щодо офіційного тлумачення законодавства в частині дати проведення чергових місцевих виборів у Києві.

Про це повідомляє прес-служба КС.

Ухвала у вказаній справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України прийнята 7 вересня. Підставою для її винесення став пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

У своєму поданні народні депутати просили дати офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої статті 141 Конституції України в системному зв’язку з положеннями частини другої статті 5, статті 7, частини другої статті 19, частини першої статті 38, частини першої статті 58, частини першої статті 140 Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Верховна Рада України відмовилась ухвалити рішення про проведення дострокових виборів мера Києва та міської ради. За ухвалення відповідної постанови проголосувало 55 народних депутатів із 387, зареєстрованих у сесійній залі.

Вибори пропонувалося провести 19 червня 2011 року.

Дострокові вибори мера Києва та столичної ради пропонувала провести фракція “БЮТ-Батьківщина”.

Зокрема, один з авторів відповідного проекту постанови, віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що голова КМДА Олександр ПОПОВ нарешті визнав факт розкрадання командою мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО власності громади, і з огляду на це в місті необхідно провести дострокові вибори.