Московський патріарх прибув до Луганська

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ прибув із візитом до Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, о 18.45 літак приземлився в Луганську. В аеропорту патріарха зустріли голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК, міський голова Луганська Сергій КРАВЧЕНКО, голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО, а також митрополит Луганський та Алчевський ІОАННІКІЙ і духівництво Української православної церкви Московського патріархату.

«Я прибув до Луганська з пастирським візитом. Я вперше в Луганську. Ваше місто – це те місце, де кується й кувалося промислове благополуччя України. Тут були важкі часи, коли не було церков і єпархій. Але люди зберегли православну віру в своїх серцях», - сказав патріарх КИРИЛ.

Після вітального слова предстоятель РПЦ відправився до Володимирського кафедрального собору, де планується звернення з пастирським словом до прихожан.

У свою чергу, голова Луганської облдержадміністрації В.ПРИСТЮК висловив свою думку щодо візиту патріарха.

Як повідомляє прес-служба ОДА, він сказав: «Ми всі разом повинні багато працювати, щоб відроджувати моральність. І природно, приїзд патріарха та його літургія спрямовані на те, щоб допомогти людям, сказати їм потрібні слова, дати відповіді».

*** Попередній візит патріарха КИРИЛА в Україну відбувся наприкінці липня цього року й був присвячений святкуванню Дня Хрещення Русі.