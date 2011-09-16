Комуніст знайшов корінь зла в газових переговорах з Росією

Україні необхідно розвивати вітчизняне виробництво для розвитку економіки і ліквідації зовнішнього боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Луганську заявив народний депутат України від Комуністичної партії, другий секретар ЦК Компартії Ігор АЛЕКСЄЄВ.

«Без реального запуску внутрішнього виробництва, ми так і продовжуватимемо збільшувати зовнішній борг, брати подачки від світових фінансових інституцій, зокрема, Міжнародного валютного фонду. Тим паче, що всі ці транші супроводжуються прямим втручанням у внутрішні справи України. Наприклад, чітка умова про ухвалення пенсійної реформи – кабальна для наших пенсіонерів, і втричі – підвищення тарифів на газ для населення», - зазначив політик.

Крім того, він відзначив, що сьогодні керівництво держави йде на зменшення соціальних виплат.

«У нас викликає серйозні побоювання намір влади згорнути всі соціальні програми і спроба перекласти економічні проблеми на плечі громадян», - відзначив І.АЛЕКСЄЄВ.

На його думку, сьогодні неможливо покращити ситуацію в Україні без розвитку аграрного сектора.

«Сьогодні практично знищено аграрний сектор промисловості. Не вирішуються проблеми села. Без створення умов для об`єднання пайовиків землі, великотоварні господарства цю проблему не зможуть вирішити», - впевнений він.

Крім того, І.АЛЕКСЄЄВ наголосив на гострій необхідності для України обрати вектор зовнішніх партнерських відносин.

«Необхідний чіткий вибір вектора зовнішньополітичної співпраці. Ззовні ми одержали чіткі сигнали щодо переходу на прагматичні відносини. Ми переконані, що вступ України до Митного союзу є для України тим пріоритетом, який зможе вивести нашу державу з плачевного економічного стану», - впевнений комуніст.

Народний депутат зазначив, що в «газових» відносинах з Росією Україні необхідно вести переговори.

«Ні про який розрив договору не може бути й мови. Корінь всієї проблеми - в українських олігархах, які думають лише про власну вигоду. Хоча Україна володіє сьогодні тими запасами газу, яких вистачило б для забезпечення жителів, – близько 20 млрд. кубометрів», - наголосив І.АЛЕКСЄЄВ.