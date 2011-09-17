МЗС Швеції: європейців турбують політичні ігри в Україні

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає, що Україна має змінити норми законодавства, за якими відбувається судовий процес над колишнім прем`єр-міністром країни Юлією ТИМОШЕНКО, яку обвинувачують у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.БІЛЬДТ сказав сьогодні в Лівадії, де відбувається 8-й форум Ялтинської європейської стратегії.

«Цей судовий процес проводиться за законами, які не використовуються в європейських країнах, і вони не мають існувати в Україні, якщо вона хоче рухатися у бік Європи», - сказав глава МЗС Швеції.

К.БІЛЬДТ відзначив, що європейців хвилює питання верховенства права в Україні й турбують політичні ігри, які розгорнуто в країні.

«Одна з проблем - це судовий розгляд з Ю.ТИМОШЕНКО», - наголосив К.БІЛЬДТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ заявив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня внесе до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Заступник глави Адміністрації Президента уточнив, що йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, до Кримінально-процесуального кодексу України, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення.

При цьому А.ПОРТНОВ заявив, що законодавчі ініціативи глави держави не стосуватимуться осіб, які звинувачуються і переслідуються за завдання шкоди державі.

Водночас народні депутати України Арсеній ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ і Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”, партія “Фронт Змін”) зареєстрували у Верховній Раді України законопроект “Про внесення змін до деяких законів України» (щодо введення європейських стандартів у кримінальній юстиції).

Зокрема, вони пропонують виключити з Кримінального кодексу статтю 365 «Перевищення влади або службових повноважень».