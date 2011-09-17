Азаров хоче побачити європерспективу для України чорним по білому

Угода про асоціацію України в Європейський Союз в обов`язковому порядку повинна включати пункт про європерспективу країни, заявляє прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Лівадії (Ялта, Крим) на 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Європейський Союз - не наречений, а Україна - не наречена. Я вважаю досить бюрократичними і протокольними суперечки про те, включати до угоди про асоціацію європейську перспективу (України) чи не включати. Однозначно треба включати, якщо ми думаємо про майбутнє. Ким був Китай 30 років тому? Тож подивімося хоч би на 10 років вперед», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, суперечки, які ведуться нині з цього приводу, через 10 років будуть неістотними.