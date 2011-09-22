Янукович поспілкувався з Генсеком НАТО і лідерами кількох країн

00:02, 22 вересня 2011
Політика
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В ООН відбувся офіційний ланч

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час офіційного ланчу від імені Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна на честь Глав держав і урядів – учасників 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН зустрівся з лідерами інших держав.

Зокрема, як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЯНУКОВИЧ зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

На зустрічі йшлося про досягнуті напередодні домовленості сторін.

Також Президент України зустрівся з Главою Національної перехідної ради Лівії Мустафою Абдель ДЖАЛІЛЕМ. В.ЯНУКОВИЧ висловив підтримку народові Лівії і запропонував країні гуманітарну допомогу. М.ДЖАЛІЛ висловив вдячність Президенту України.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ поспілкувався з Президентом Республіки Сербія Борисом ТАДИЧЕМ. «Під час розмови сторони відзначили високий рівень контактів між двома країнами. В.ЯНУКОВИЧ і Б.ТАДИЧ домовилися обмінятися візитами», – йдеться у повідомленні.

Під час розмови Президента України із Президентом Киргизької Республіки Розою ОТУНБАЄВОЮ сторони обмінялися думками про хід реформ в Україні та Киргизстані.

Також, за даними прес-служби, під час офіційного ланчу глава держави зустрівся з Федеральним президентом Республіки Австрія Хайнцом ФІШЕРОМ, Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ, Президентом Угорської Республіки Палом ШМІТТОМ, Президентом Чеської Республіки Вацлавом КЛАУСОМ.

 

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