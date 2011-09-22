Голову Міненерго РФ непокоять плани України щодо Нафтогазу

Міненерго Російської Федерації хоче порушити під час консультацій з українськими партнерами питання про терміни й форму реструктуризації НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомив журналістам в Архангельську голова Міненерго Росії Сергій ШМАТКО, передає РІА Новости.

«Я хотів би детальніше обговорити їх постанову про терміни й форми реструктуризації «Нафтогазу», - сказав міністр.

С.ШМАТКО додав, що газова тема, поза сумнівом, обговорюватиметься під час візиту до Росії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Він не став коментувати перспективи цих переговорів, відзначивши лише, що це буде добра можливість ще раз усе зважити.

«Наша позиція залишається колишньою: існують контракти і в рамках цих контрактів потрібно вести переговори», - сказав міністр.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2 вересня доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ підготувати до 1 жовтня проект програми реформування НАК «Нафтогаз України». Уряд також зобов`язав розробити відповідний законопроект і подати його на розгляд до Верховної Ради. У дорученні сказано, що реформування компанії проводиться у зв`язку з необхідністю адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу у сфері енергетики і з метою виконання прийнятого торік закону про реформування ринку газу.

«Газпром» і «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу газу на період з 2009 по 2019 роки і про обсяги й умови транзиту газу через Україну на той самий період. Підписанню документа передувала так звана «газова» війна Києва і Москви, результатом якої стало те, що низка європейських країн залишилася без газу впродовж майже трьох тижнів.

Київ добивається перегляду формули ціни на газ, закладеної в довгостроковій газовій угоді РФ й України, вважаючи її несправедливою. Росія заявляє, що її задовольняє діючий контракт, проте вона готова розглянути пропозиції України.