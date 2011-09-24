У резиденції президента РФ розпочалися переговори Януковича і Медведєва
16:39, 24 вересня 2011Політика
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Президенти зустрілися на ганку
У резиденції президента Російської Федерації розпочалися переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.
Д.МЕДВЕДЄВ зустрів В.ЯНУКОВИЧА на ганку. Переговори глав України і Російської Федерації відбуваються у Камінній залі.
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