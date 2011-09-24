У резиденції президента РФ розпочалися переговори Януковича і Медведєва

Президенти зустрілися на ганку

У резиденції президента Російської Федерації розпочалися переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України. Д.МЕДВЕДЄВ зустрів В.ЯНУКОВИЧА на ганку. Переговори глав України і Російської Федерації відбуваються у Камінній залі.

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