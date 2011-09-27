Суд порадив Луценку про лікування домовлятися з керівництвом СІЗО
13:33, 27 вересня 2011Політика
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Адвокат вимагав госпіталізації
|Олексій БАГАНЕЦЬ
Як передає кореспондент УНІАН, суд мотивував свою відмову тим, що організація надання невідкладної швидкої допомоги підсудному не вимагає втручання судового органу, а є обов`язком адміністрації СІЗО.
Після оголошення рішення суд продовжив допит свідків у справі Ю.ЛУЦЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ просив суд негайно вирішити питання про госпіталізацію Ю.ЛУЦЕНКА у зв`язку з різким погіршенням його здоров`я.
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