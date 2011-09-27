Суд порадив Луценку про лікування домовлятися з керівництвом СІЗО

13:33, 27 вересня 2011
Політика
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Адвокат вимагав госпіталізації

Олексій БАГАНЕЦЬ
Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвоката про госпіталізацію екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, суд мотивував свою відмову тим, що організація надання невідкладної швидкої допомоги підсудному не вимагає втручання судового органу, а є обов`язком адміністрації СІЗО.

Після оголошення рішення суд продовжив допит свідків у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ просив суд негайно вирішити питання про госпіталізацію Ю.ЛУЦЕНКА у зв`язку з різким погіршенням його здоров`я.

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