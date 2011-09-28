Грищенко: процес над Тимошенко співзвучний тренду у Європі

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що судовий процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО не вплине на підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Про це К.ГРИЩЕНКО сказав в інтерв`ю «Українській правді».

«Стратегічна вага цих питань є неспівмірною в принципі», - сказав він.

За словами міністра, проведені ним нещодавно в Страсбурзі зустрічі з представниками всіх основних політичних груп Європейського парламенту показали, що сьогодні існує широкий консенсус стосовно необхідності якнайшвидшого завершення переговорів щодо угоди про асоціацію.

«Я вважаю, що на цій стадії жодні політичні міркування не мають впливати на підготовку та парафування документу»,- додав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що у європейців сьогодні є усвідомлення того, що саме ця угода стане важливим елементом досягнення тих цілей, які ставлять перед собою як європейські, так і українські політики заради зміцнення засад демократії і верховенства права в нашій країні.

На запитання «Як може Україна асоціюватися з ЄС, маючи таку величезну правову прогалину – процес над Юлією ТИМОШЕНКО?» К.ГРИЩЕНКО відповів: «Сьогодні в Європі є очевидна тенденція до притягнення до відповідальності керівників держав та урядів, міністрів, інших високопосадовців. Такі процеси відбуваються у Франції, Хорватії, Ісландії, Угорщині... Причому розслідування ведеться і щодо інколи доволі віддалених у часі рішень. Відтак події в Україні цілком співзвучні цьому тренду».

Він також зазначив, що «всі розуміють наші реалії». За словами міністра, протягом 20 років судова система в Україні фактично не реформувалася, вона деградувала в силу відсутності внутрішньої системи нагляду і професійного контролю за діяльністю суддів. «Протягом останніх 6 років, до приходу до влади команди Віктора ЯНУКОВИЧА, взагалі нічого не робилося в цій сфері»,- сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що зараз у судовій системі ведеться серйозна робота з її кардинального реформування. «Звичайно, вона не може бути зроблена за один день. Тому говорити про те, що поки не буде ідеальної судової системи, взагалі не повинно відбуватися судочинство, означає торувати шлях до повної правової безвідповідальності будь-кого і всіх», - додав міністр.