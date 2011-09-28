Презентація концертної програми Володимира Ткаченка «Тебя выбираю»

7 жовтня о 20.00 в Arena Concert Plaza відбудеться презентація концертної програми Владимира ТКАЧЕНКО «Тебя выбираю».

Він обирає «живу» музику в стилі поп-рок… Всі його пісні про Любов… і це його вибір… Він обирає Любов…

У 2009 році В.ТКАЧЕНКО почав писати музику і тексти, першою композицією, яку він написав, стала пісня «Тебя выбираю». В основу концертної програми, що презентується, увійшли пісні, написані в 2009-2011 роках. Зібравши команду музикантів-однодумців, у липні 2011 року Владимир перейшов до активної фази репетиційного періоду, і результат цієї роботи можна буде побачити і почути 7 жовтня в Arena Concert Plaza (Київ).

co-productoin: Володимир ТКАЧЕНКО & Олена МОЗГОВА

music producer: Сергій КРУЦЕНКО

lead vocal & acoustic guitar: Володимир ТКАЧЕНКО

drums: Олександр ТРЕГУБ

bass guitar: Олександр ЧУНІН

keyboards: Артур ГРЕБЕНЩИКОВ

guitars: Антон БАГАЄВ

guitars: Дмитро БАБІН

Контакти для акредитації представників ЗМІ:

artproua@gmail.com

тел. 050-358-82-88

Владимир

*** 2005 р. В.ТКАЧЕНКО - фіналіст проекту «Шанс – 4», учасник «ХIV Таврійських ігор».

2006 р. - учасник проекту «Ти Зірка» національного відбору на ПК «Євробачення 2006», фіналіст.

2007 р. - срібний призер конкурсу «Нова Хвиля 2007», соліст дуету «Барселона». На конкурсі в Юрмалі дует презентував глядачам нову пісню Ігоря КРУТОГО «Сложные пути любви», а вже 12 вересня дует презентував саунд-трек «Ти і я», записаний до серіалу «Серцю не накажеш» виробництва «FILM.UA STUDIO», який став хітом ще до виходу серіалу в прокат.

У вересні 2010 року В.ТКАЧЕНКО починає участь в телешоу «Х-фактор», і, підкоривши мільйони телеглядачів, упевнено виходить у фінал.

У середині січня 2011 р. після гала-концерту «Х-фактору», Володимир одержує пропозицію брати участь в українській версії відомого шоу телеканалу ВВС «Strictly Come Dancing» - «Танці з зірками», бере участь в шоу, і в травні 2011 р. стає «бронзовим» призером.