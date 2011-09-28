Презентація концертної програми Володимира Ткаченка «Тебя выбираю»
7 жовтня о 20.00 в Arena Concert Plaza відбудеться презентація концертної програми Владимира ТКАЧЕНКО «Тебя выбираю».
Він обирає «живу» музику в стилі поп-рок… Всі його пісні про Любов… і це його вибір… Він обирає Любов…
У 2009 році В.ТКАЧЕНКО почав писати музику і тексти, першою композицією, яку він написав, стала пісня «Тебя выбираю». В основу концертної програми, що презентується, увійшли пісні, написані в 2009-2011 роках. Зібравши команду музикантів-однодумців, у липні 2011 року Владимир перейшов до активної фази репетиційного періоду, і результат цієї роботи можна буде побачити і почути 7 жовтня в Arena Concert Plaza (Київ).
co-productoin: Володимир ТКАЧЕНКО & Олена МОЗГОВА
music producer: Сергій КРУЦЕНКО
lead vocal & acoustic guitar: Володимир ТКАЧЕНКО
drums: Олександр ТРЕГУБ
bass guitar: Олександр ЧУНІН
keyboards: Артур ГРЕБЕНЩИКОВ
guitars: Антон БАГАЄВ
guitars: Дмитро БАБІН
Контакти для акредитації представників ЗМІ:
artproua@gmail.com
тел. 050-358-82-88
Владимир
*** 2005 р. В.ТКАЧЕНКО - фіналіст проекту «Шанс – 4», учасник «ХIV Таврійських ігор».
2006 р. - учасник проекту «Ти Зірка» національного відбору на ПК «Євробачення 2006», фіналіст.
2007 р. - срібний призер конкурсу «Нова Хвиля 2007», соліст дуету «Барселона». На конкурсі в Юрмалі дует презентував глядачам нову пісню Ігоря КРУТОГО «Сложные пути любви», а вже 12 вересня дует презентував саунд-трек «Ти і я», записаний до серіалу «Серцю не накажеш» виробництва «FILM.UA STUDIO», який став хітом ще до виходу серіалу в прокат.
У вересні 2010 року В.ТКАЧЕНКО починає участь в телешоу «Х-фактор», і, підкоривши мільйони телеглядачів, упевнено виходить у фінал.
У середині січня 2011 р. після гала-концерту «Х-фактору», Володимир одержує пропозицію брати участь в українській версії відомого шоу телеканалу ВВС «Strictly Come Dancing» - «Танці з зірками», бере участь в шоу, і в травні 2011 р. стає «бронзовим» призером.