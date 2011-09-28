У Красноармійську мітингувальники вигнали депутатів з міськради

Сьогодні в м. Красноармійськ Донецької області мітингувальники зірвали сесію міськради, не давши депутатам підняти тарифи на послуги житлово-комунального господарства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Донецької обласної громадської організації «Союз ошуканих вкладників» Дмитро ВЕРЗИЛОВ, який особисто брав участь у цій акції протесту.

За його словами, організаторами сьогоднішнього мітингу біля будівлі Красноармійської міськради проти чергового підвищення тарифів на послуги ЖКП стали облорганізація «Союз ошуканих вкладників» і міська громадська організація «Влада народу».

Д.ВЕРЗИЛОВ зазначив, що заявка на мітинг була подана до міськради офіційно й завчасно.

«На мітинг проти грабіжницького підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги прийшли 150 жителів Красноармійська, в основному пенсіонери, вони реєструвалися в списках учасників і підтримали резолюцію», - розповів Д.ВЕРЗИЛОВ. Він додав, що одночасно в сесійному залі міськради почалася чергова сесія, і учасники акції потім «усі пішли на сесію, оскільки відповідно до закону про доступ до публічної інформації, кожен житель має право бути присутнім на сесії місцевих рад, тому що сесія є відкритою».

Д.ВЕРЗИЛОВ зазначив, що два чергових міліціонери біля входу до будівлі міськради намагалися не пропустити мітингувальників до сесійного залу, але не змогли.

«Міліція не змогла стримати натиск, було тільки двоє чергових міліціонерів. І сесія була зірвана. Депутати нічого не змогли пояснити своїм виборцям, і фактично вимушені були ретируватися – пішли із сесійного залу. Люди залишилися», - розповів про те, що відбувалося керівник громадської організації.

За його словами, «потім до Красноармійської міськради був викликаний наряд міліції, щоб виводити людей. Але люди вже сіли й проводили свої збори в сесійному залі міськради».

Д.ВЕРЗИЛОВ уточнив, що сесійний зал у Красноармійській міськраді знаходиться на першому поверсі й займає невелику площу, а депутатів у залі було близько 40.

«Сьогодні депутати втекли від виборців. Але, найголовніше, депутати не ухвалили рішення про підвищення тарифів», - сказав громадський діяч, припустивши, що, «напевно, тепер депутати проводитимуть позачергову сесію».