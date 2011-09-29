Прес-конференція „Середньому класу в Україні – бути!”

У понеділок, 3 жовтня, о 15.30 в Інформаційному агентстві „УНІАН” (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена підтримці становлення та розвитку середнього класу в Україні в рамках проведення заключного етапу ювілейного Х Загальноукраїнського конкурсу „Журналісти – за середній клас”.

У заході візьмуть участь голова журі конкурсу Василь КОСТИЦЬКИЙ, члени журі конкурсу, народні депутати України, представники малого та середнього бізнесу.

У ході прес-конференції обговорюватимуться засоби стимулювання до висвітлення у засобах масової інформації проектів становлення середнього класу в Україні, також будуть підняті питання відсутності чітко сформульованої державної політики у сфері підтримки малого і середнього підприємництва, обговорення можливих шляхів подолання адміністративних бар'єрів на етапах становлення малого і середнього бізнесу.

Окрім зазначеного, на прес-конференції буде анонсовано дату проведення фінального етапу конкурсу „Журналісти – за середній клас”.