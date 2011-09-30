Теленовини залишаються аполітичними і розважальними (дослідження)

На тлі зростаючої політизації суспільства новини залишаються безпрецедентно аполітичними і розважальними.

Про це свідчать результати дослідження, представлені на прес-конференції завідуючим відділом масової комунікації Інституту соціології НАН України Наталією КОСТЕНКО.

«У політичному сезоні 2011 року новини виявляються немов би менш чутливими до політичних подій, частка політичних новин в Україні значно нижча порівняно з попередніми періодами», - сказала Н.КОСТЕНКО. За її словами, в середньому тільки кожне п`яте повідомлення стосується політики.

Згідно з результатами дослідження, всі провідні телеканали України, як і раніше, приділяли увагу правлячій коаліції, не дотримуючись балансу в висвітленні інших політичних сил та їх позицій (64% влади проти 26% опозиції та 10% решти політиків). Найменш збалансований розподіл уваги і синхронів спостерігався на Першому Національному, найбільш збалансований - на Новому каналі, СТБ, ТРК Україна. В цілому, 76% синхрону мають представники влади, 14% опозиція, 19% - решта політиків. Пряма мова представників влади і правлячої коаліції на Першому Національному становила 98%. Частка синхрону Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА становила 30%, синхрон Президента найбільший на Першому Національному каналі та Інтері.

Всього 20% повідомлень в новинах телеканалів були з кількома точками зору. Найбільше таких повідомлень на СТБ, найменше на УТ-1.

Конфліктний контекст обговорення подій становив 44%, причому лідером безконфліктності став Перший Національний, де конфліктний контекст присутній тільки в 28% повідомлень.

Результати дослідження показали, що найчастіше темою політичних новин стає внутрішня політика, діяльність органів влади (37%), соціальна сфера (30%), здоров`я (18%), міжнародна політика (18%). Про злочинність на початку вересня телеглядачі частіше інформувалися (14%), ніж про економіку і фінанси (11%).

За словами Н.КОСТЕНКО, за результатами дослідження можна зробити висновок, що провідні канали телебачення в новинах прайм-тайму формують картину світу, де значно більше уваги приділяється розвагам, владі та її діям, криміналу і катастрофам.

Так, у вересні, як і впродовж всього року, в новинах домінують культурні події та різноманітні шоу, повідомлення про кримінал і різного роду катастрофи. Про діяльність Президента повідомлялося менше (3%), ніж про справу Юлії ТИМОШЕНКО і газову проблему (по 5%).

Також результати дослідження свідчать про те, що на всіх телеканалах, окрім «1+1», збільшилася кількість коментарів з боку простих громадян, які значно перевищують коментарі політиків і експертів.

Дослідження показало, що особливо далекими від стандартів залишаються новини Першого Національного.

Дослідження проводилося Академією Української преси за участю вчених Інституту соціології НАН України методом контент-аналізу новин прайм-тайму семи провідних українських телеканалів – «Інтеру», «1+1», Нового каналу, ТРК Україна, СТБ, ICTV і Першого Національного.