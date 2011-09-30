У Литвина кажуть, що бюджет 2012 - «брєд»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Валерій БАРАНОВ (фракція Народної партії) вважає, що проект державного бюджету на 2012 рік є бюджетом “проїдання”.

Про це В.БАРАНОВ сказав в інтерв’ю газеті По-українськи”.

“90 процентів — це зарплата лікарів, учителів, оплата енергоносіїв та утримання апарату управління. На розвиток щось виділяють, тільки коли будують серйозні об`єкти в Києві чи для Євро”, - зауважив голова комітету.

В.БАРАНОВ зазначив, що “проект бюджету на 2012-й — це результат 20-річної балаканини й популізму”.

“Треба змінити всю систему. Брєд — комуністичними методами керувати ринковою економікою. Потрібна адміністративно-територіальна реформа, щоб організувати ефективну структуру держави, без зайвих ланок”, - підкреслив він.

За словами В.БАРАНОВА, обласні та районні державні адміністрації не потрібні, бо “сьогодні вони виконують функції парткому тієї партії, що при владі”.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.