Литвин скаржиться, що в конкуренції за владу йому регіонали руки відтоптали

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН впевнений, що можливе злиття його Народної партії з Партією регіонів не знівелює його як політика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні журналістам на прес-конференції у Новограді-Волинському в ході робочої поїздки до Житомирської області.

За його словами, він не боїться «розчинитися у Партії регіонів».

«Я вже не «розчинюся» у Партії регіонів у разі злиття з нею Народної партії. Я думаю, що я самодостатня людина, в якої є своя точка зору. Цю позицію я намагаюсь коментувати без істерики. Якщо мої аргументи почуті, я працюю, якщо ні – я публічно кажу про своє бачення і вважаю це правильним», - сказав В.ЛИТВИН.

Разом з тим він зазначив, що перемовини про злиття Народної партії з Партією регіонів ведуться з 2007 року.

При цьому спікер сказав, що провладні партії не хочуть пускати конкурентів у політику. «Вони роблять для цього все, відтоптують пальці, руки для того, щоб не допустити входження у політику своїх конкурентів, бо ніхто не хоче ділитися владою, бо влади, як і грошей, ніколи багато не буває», - підсумував В.ЛИТВИН.