Грищенко натякає, що й Азарова саджатимуть, якщо щось буде не так

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевняє, що кожен прем’єр-міністр України, незважаючи на прізвище, повинен буде відповідати перед суспільством за свої дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі Шустер Live.

"Не буде в цій країні ситуації, коли прем’єр-міністр будь-який буде мати імунітет від того, щоб відповідати на запитання, яки виникають у суспільства в цілому", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Говорячи про справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, він зауважив, що є позиція Міноборони Росії щодо необхідності повернення збитків, нанесених Росії компанією ЄЕСУ, яку очолювала екс-глава уряду. "Давайте розберемося. Може, вони не праві. Може, це не правильно. Але вони стверджують, що це була проблема, яка була вирішена в російському суді", - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що це має встановлювати та з’ясовувати виключно суд, а не якісь інші особи. "Має бути система відповіді на такі запитання. Я вважаю, що це європейська система, коли відповідати треба", - додав К.ГРИЩЕНКО. При цьому він зауважив, що українському МЗС було б набагато легше, аби подібних питань не було.