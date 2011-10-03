ЗМІ: Черновецький повернувся до Києва

Мер Києва Леонід Черновецький, нарешті, прилетів. Ще у четвер його помітили на футболі в ізраїльському Тель-Авіві, де грало «Динамо» з «Маккабі», а у суботу він приземлився в «Борисполі». На футболі, як повідомляють ізраїльські журналісти, він сидів у віп-ложі, а щоб його не помітили, залишив трибуну ще до закінчення матчу. Таку ж мету, мабуть, він переслідував, і коли приземлився в «Борисполі». За даними газети «Сегодня», в залі офіційних делегацій він підійшов до паспортного контролю в спортивному костюмі і кепці, яка закривала майже все обличчя. А після того, як у документі поставили штамп, швидко сів у машину — і зник. Офіційно в залі офіційних делегацій журналістам відмовилися коментувати цю тему: «Це особиста інформація».

Близьке оточення мера підтверджує, що Черновецький у Києві. Кажуть, він приїхав з Ізраїлю, щоб вирішити питання, пов`язані з розлученням. Як відомо, засідання суду про розірвання шлюбу Черновецького з Аліною Айвазовою заплановане на 21 жовтня. «І ще, наскільки я знаю, Льоня все ж таки хоче йти до парламенту. Отже, може, зараз, бурхливу діяльність розгорне», — говорить близький друг сім`ї.

У КМДА кажуть, що мера не чекають. «Ніяких заходів з його участю не передбачається, що ви, хто його туди пустить», — говорять джерела в адміністрації. Самого Черновецького тут зустрічають украй рідко: «Він приходить тільки, щоб підписати документи, у нього навіть секретарки не залишилося. Причому навіть підписувати рішення сесії не поспішає, його весь час доводиться підганяти, але він просить не турбувати». Нагадаємо, зник з горизонту Черновецький у листопаді минулого року, як тільки указом президента були розділені повноваження мера і глави КМДА. У липні ЗМІ повідомили, що у мера ізраїльське громадянство. Але цю інформацію і він, і його дружина спростовували.