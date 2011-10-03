«Батьківщина» сяде за стіл переговорів з Януковичем за однієї умови

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що фракція "БЮТ-Батьківщина" готова до проведення спеціального засідання парламенту за участю Президента після звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи відповідну пропозицію народного депутата від НУ-НС Арсенія ЯЦЕНЮКА.

За словами віце-спікера, в ідеалі ідея є доброю для того, щоб Президент прийшов і прозвітував про виконання своєї програми. «Але у БЮТі наразі немає підтримки такого підходу. Ми готові сісти разом з Президентом на наступний день після того, як ТИМОШЕНКО вийде (із СІЗО)», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він пояснив це тим, що будь-які переговори з Президентом можуть вестися лише після того, як лідери опозиції будуть звільнені.