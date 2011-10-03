Кого готові підтримати кияни на виборах мера (опитування)

Якби вибори міського голови Києва проводилися у кінці вересня, перемогу здобув би голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Такі результати отримані в ході соціологічного опитування проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка з 20 по 26 вересня 2011 року.

Згідно з опитуванням, за Олександра Попова у вересні готові були проголосувати 19,7% киян. Другим з серйозним відставанням слідує лідер фракції "Удар" в Київраді Віталій Кличко. За нього готові віддати голоси 13,7% киян.

Як відмітила на прес-конференції в УНІАН соціолог Ольга Балакірєва, в порівнянні з червнем, рейтинг О. Попова дещо виріс, в той же час В. Кличко втратив у рейтингу більше 3%.

Замикає трійку лідерів віце-прем`єр з соціальних питань Сергій Тігіпко: у разі висунення його кандидатури в мери столиці у вересні віце-прем`єра підтримали б 9,7% киян.

На четвертому і п`ятому місцях за електоральними симпатіями киян перебувають Арсеній Яценюк (7,9%) і колишній мер Києва Олександр Омельченко (7,4%). Далі голоси киян розподілилися таким чином: Микола Катеринчук (2,3%), Микола Томенко, Анатолій Гриценко Наталія Королевська, Олег Тягнибок, Василь Вірастюк, Віктор Пилипишин, Леся Оробець.

Діючий мер Києва Леонід Черновецький отримав би у вересні підтримку усього лише (0,6%) киян. Замикають список депутат Київради Олександр Пабат ( "Громадський актив Києва") і лідер Всеукраїнської політичної партії "Братство" Дмитро Корчинський.

Опитування проводилося з 20 по 26 вересня 2011 року у рамках всеукраїнського моніторингу громадської думки Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка. Всього опитано 1210 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1:0, 9 до 0,5:0, 5 складають 1,73-2,89 відсотка. Метод отримання інформації : індивідуальне інтерв`ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Рівень доступу до респондентів - 61%.