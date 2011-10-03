Луценко пропонує Вовку допитувати свідків по 20 душ на день

Сьомий свідок у кримінальній справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Андрій БРАСЛАВСЬКИЙ заявляє, що не отримував від міністра, яким на той час був Ю.ЛУЦЕНКО, жодних вказівок щодо працевлаштування в МВС його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній начальник одного з відділів Департаменту по роботі з персоналом МВС Андрій БРАСЛАВСЬКИЙ заявив сьогодні в ході допиту в Печерському районному суді Києва.

«Ні, не давав особисто вказівок, ми з Юрієм Віталійовичем особисто не спілкувалися», - сказав свідок, додавши, водночас, що він за родом своєї діяльності в Департаменті розвідувально-пошукової діяльності МВС також не приймав рішень щодо відряджень працівників в інші управління та департаменти.

Разом з тим А.БРАСЛАВСЬКИЙ зазначив, що «на рівні розмов» ходила інформація, що окремі працівники, в тому числі попередніх міністрів внутрішніх справ, які були до Ю.ЛУЦЕНКА, залучалися до виконання обов’язків їхніх водіїв, оскільки мали певний досвід і кваліфікацію.

Між тим у суді з цього приводу у сторони обвинувачення, та й у самого Ю.ЛУЦЕНКА, не виникло будь-яких запитань до свідка про причини його малопоінформованості щодо працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА. Зокрема, з цього приводу Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до суду, попросив зробити зауваження стороні обвинувачення, оскільки цей свідок, за його словами, нічого про працевлаштування його водія сказати не може, оскільки не знає. На думку екс-міністра, А.БРАСЛАВСЬКИЙ потрібен лише прокуратурі, якій «треба відрапортувати, який масив доказів вони мають». На переконання екс-глави МВС, такі саме покази, як і цей свідок, будуть давати в суді і багато інших, тому «їх можна допитувати по 20 на день».

Наразі в судовому засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКА оголошено перерву до 08.15 7 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

За одним з епізодів справи Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у незаконному працевлаштуванні в МВС свого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Суд у справі Ю.ЛУЦЕНКА планує допит 148 свідків.