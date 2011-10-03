Грищенко: українська опозиція має величезні можливості

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що українська опозиція має багато можливостей в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відповідаючи на питання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Український міністр, зокрема, запросив представника Молдови Григоре ПЕТРОНКО, який поставив йому питання про права опозиції в країні, відвідати Україну.

«Якщо ви стежитимете за дискусією, зокрема по телебаченню, ви побачите, що у опозиції - величезні можливості. І це – лише один з інструментів», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Українській опозиції ніхто не заважає висловлювати свою думку на телебаченні, додав він, відповідаючи на запитання депутата з Італії Андреа РІГОНІ щодо того, чи вважає він прийнятним утиск опозиції.

«Неприйнятно заважати діяльності опозиції. Але ми говоримо про щось інше. Ми говоримо про необхідність відповідального уряду, а не уряду, який роздає обіцянки, а потім його діяльність має розглядатися в судах», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він підкреслив, що «специфікою українського соціо-політичного життя» є те, що найпопулярнішими програмами на телебаченні є політичні дебати за участю представників уряду та опозиції.

«Це - дискусія, відкриті дебати за участю представників опозиції. Це - можливість представлення відмінної, альтернативної думки», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр також зазначив, що зараз українська влада проводить реформи з метою інституційних змін, які б включали «однозначні гарантії проти зловживань, спроб утискати опозицію».