«Свобода» має намір провести в Києві масштабний Марш слави УПА

Марш слави Української повстанської армії (УПА), який Всеукраїнське об`єднання "Свобода" ініціює у Києві 14 жовтня, на свято Покрови, розпочнеться зі звітів обласних рад.

Як повідомив Gazeta.ua лідер ВО "Свобода" Олег ТЯГНИБОК, цього року марш носитиме соціально-політичний характер.

За словами О.ТЯГНИБОКА, "Свобода" вже подала відповідне звернення до київської влади.

"Марш почнеться біля пам`ятника Шевченку 14 жовтня. Цей захід ми плануємо розпочати виїзними сесіями обласних рад у Києві", – сказав політик.

Він наголосив, що цього разу акція називатиметься Маршем слави УПА.

"Він буде стосуватись не лише теми визнання представників ОУН та УПА борцями за незалежність України, але й підніматиме цілу низку соціальних проблем і носитиме цього року більш соціально-політичний характер, ніж у попередні роки", – підкреслив О.ТЯГНИБОК, додавши, що націоналісти не забудуть підняти й актуальне питання політичних репресій.

За словами лідера "Свободи", завершиться марш мітингом і урочистим концертом на Михайлівський площі.

Разом з тим, у партії ще не знають, чи дозволить влада Києва ходу Хрещатиком.

"Ми розглядаємо різні варіанти, оскільки не знаємо, якою буде реакція влади. Але марш у будь-якому разі буде, а за яким маршрутом – це, скоріш за все, буде визначено в останню ніч перед заходом", – заявив лідер "Свободи".