Радник Януковича наголошує: «статті Тимошенко» не чіпатимуть

Радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ наголошує, що законопроект про декриміналізацію ряду норм Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів не торкнеться статей, за якими судять екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав у ефірі «5 каналу» у понеділок ввечері.

А.ПОРТНОВ зауважив, що запропонований Президентом проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» стосується більше підприємців.

"Дійсно, статті 365, 364 не пропонуються до декриміналізації законопроектом, який глава держави запропонував парламенту. Я згоден з тим, що із позначкою "один" 364 і 365 у нас пропонується гуманізувати, але це у зв`язку з тим, що метою законопроекту є гуманізація законодавства у господарських і економічних злочинах", - наголосив А.ПОРТНОВ.

Перед цим він зауважив, що метою законопроекту «є не стільки декриміналізація, як зараз дуже модно говорити. Мова йде більше про гуманізацію законодавства».

«Основною метою не є поповнення державного бюджету України, хоча, безперечно, така мета також ставиться перед правоохоронними органами», - сказав А.ПОРТНОВ, додавши, що головною метою законопроекту є пожвавлення інвестиційного клімату.

За його словами, сьогодні щодо підприємців порушується занадто багато кримінальних справ, які потім не доходять до суду. "Статистика показує, що справ порушується тисячі, до суду доводяться сотні. Де зникають інші кримінальні справи – це питання, яким переймаються люди не один рік", - сказав він.

А.ПОРТНОВ навів приклад кримінального переслідування за контрабанду. Так, чинні норми законодавства передбачають конфіскацію майна або сплату штрафу у розмірі 1 тис. 700 гривень, а законопроект пропонує встановити сплату штрафу із суми завданих збитків, що, на думку А.ПОРТНОВА, призведе до зникнення мотивації для тих, хто займався контрабандою.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 365 (пункт 3) Кримінального кодексу України стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році та нанесення збитків державі на суму понад 1,5 млрд. грн.

27 вересня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Зокрема, законопроект передбачає внести такі зміни до Кримінально-процесуального кодексу, якими текст статті 272 пропонується викласти в такій редакції: "Якщо діянням, передбаченим статтею 203 (пункт 1), частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231–232 (пункт 2), 356, 364 (пункт 1), 365 (пункт 1) або 365 (пункт 2) Кримінального кодексу, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах".