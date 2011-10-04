Азаров запевняє, вичавлювати з ЄС асоціацію до кінця року ніхто не буде

Україна сподівається, що угоду про асоціацію з Європейським Союзом буде підписано до кінця року, проте не визначає конкретних термінів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі з головою Національної ради Австрійської Республіки Барбарою ПРАММЕР.

“Ми розраховуємо, що до кінця року ми підпишемо цю угоду. Зрозуміло, в такому складному питанні ми не ставимо перед собою жодних певних термінів, але є всі підстави думати, що це буде саме так”, - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня комісар з питань розширення Євросоюзу Стефан ФЮЛЕ в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ Украина» заявив, що в угоду про асоціацію не ввійде згадка про перспективу членства України в ЄС або про ст. 49 Європейського договору, який гарантує таку перспективу. "Не ввійде. Я сподіваюся, цей факт не виявиться проблемою, яка стане перешкодою для підписання українською стороною угоди про асоціацію", - сказав він.

27 вересня в Міністерстві закордонних справ України заявили, що висловлювання Ш.ФЮЛЕ про неможливість перспективи членства в ЄС для України були вирвані з контексту.

29 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна наполягатиме, щоб в угоді з ЄС про асоціацію було передбачено перспективу членства.