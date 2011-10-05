Скільки землі продавати в одні руки?

Народний депутат України, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що зараз в експертних групах активно відпрацьовується питання введення ринку землі. І поки не буде прийняте відповідне законодавство - не буде скасовано мораторій на продаж землі. Про це О.ЄФРЕМОВ заявив, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Верховної Ради, повідомили УНІАН в прес-службі ПР.

«Зараз у роботі перебуває цілий пакет документів з приводу введення ринкових операцій із землею. До 1 січня діє мораторій на продаж землі. Але якщо не буде прийнято відповідну законодавчу базу, парламент продовжить мораторій», - відзначив політик.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що сьогодні йде «тиха приватизація землі, коли певні структури в обхід чинної законодавчої бази мають по 170-190 тис. га землі».

«Позиція фракції Партії регіонів з цього питання зараз відпрацьовується, працюють експертні групи. Є дві думки. Одна група людей говорить про те, щоб дозволити продаж землі виключно фізичним особам – громадянам України, у кількості землі до 2100 га. А друга група людей обстоює точку зору, що в одних руках фермера або приватної особи може бути до 50 га землі. Ось з цих питань зараз проходять відповідні консультації», - сказав парламентарій.

Кажучи про експортне мито на зерно, О.ЄФРЕМОВ повідомив, що це питання розглядається у прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

«Я думаю, що буде ухвалене рішення про те, щоб мито на зерно було скасовано», - сказав він.